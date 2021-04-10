Депутаты бундестага ФРГ осудили "целенаправленные пытки" над Навальным

Условия в ИК-2 в Покрове несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток, говорится в письме германских парламентариев Алексею Навальному.

Условия в исправительной колонии (ИК) № 2 в Покрове, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный, являются "целенаправленными пытками" и несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток. Об этом говорится в письме депутатов германского бундестага политику. Журнал Der Spiegel приводит выдержки из документа в субботу, 10 апреля.

Германские парламентарии из блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии (СвДП) и партии "Союз-90"/"зеленые" выразили "полную солидарность" с российским оппозиционером. Свои подписи под письмом поставили, в числе прочих, уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler), член внешнеполитического комитета бундестага от фракции "зеленых" Юрген Триттин (Jürgen Trittin), глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник (Andreas Nick), эксперт фракции СвДП по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt). "Недопустимо отводить взгляд, если режим Путина вновь подвергнет жизнь Навального опасности", - подчеркнул депутат фракции "зеленых" Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin), инициировавший обращение.

Состояние здоровья Навального ухудшается

Суд в Москве 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.

Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. По словам Ольги Михайловой, у оппозиционера выявлены 2 межпозвоночные грыжи, а руки начали терять чувствительность.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

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