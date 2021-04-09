ВОЗ пока не рекомендует комбинировать разные вакцины против COVID-19

По словам представителя ВОЗ Харрис, данных недостаточно, чтобы однозначно судить о возможности комбинации различных препаратов против COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не будет рекомендовать прививаться антикоронавирусными вакцинами от двух разных производителей - для ускорения процесса вакцинации. Об этом заявила в пятницу, 9 апреля, в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. По ее словам, имеющихся данных недостаточно, чтобы сказать, возможна ли комбинация различных препаратов.

Харрис напомнила, что стратегическая консультативная группа экспертов (СКГЭ, SAGE) по иммунизации советовала использовать один и тот же продукт для введения обеих доз, представляя в феврале рекомендации по применению вакцины шведско-британской компании AstraZeneca. Тогда специалисты настаивали на проведении специфических исследований по взаимозаменяемости.

Комиссия в Берлине считает комбинацию безопасной

Между тем Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха в Берлине 9 апреля заявила, что считает комбинацию двух препаратов безопасной.

Главное управление здравоохранения Франции в свою очередь отметило, что все провакцинированные AstraZeneca в возрасте до 55 лет должны получить вторую дозу другой вакцины.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) добавило информацию о возможности развития тромбозов в описание вакцины против коронавируса Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Это следует из обновленных характеристик препарата. "Сочетание тромбозов и тромбоцитопении, иногда сопровождающееся кровотечением, в очень редких случаях наблюдалось после вакцинации препаратом Vaxzevria", - говорилось в описании.

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