СМИ: после вакцинации "Спутником V" умерли 4 человека

Издание EUobserver сообщило, что после прививки вакциной «Спутник V» в России умерли четыре человека, еще шесть человек получили серьезные побочные эффекты. Эти данные EUobserver получил из внутренних документов Роспотребнадзора. Трое из умерших после вакцинации были женщинами в возрасте 51, 69 и 74 лет, передает OstWest.

Согласно документам, которые получил EUobserver, смерти были связаны с проблемами с сердцем, легкими или уровнем сахара в крови. У смертей может не быть прямой связи с применением вакцины «Спутник V», уточняется в документах.

У шести пациентов возникли побочные эффекты — они были более молодыми мужчинами и женщинами, одному из которых было 25 лет. После прививки они страдали от ряда симптомов, включая затрудненное дыхание, судороги, отеки, мышечную слабость, высокое давление, головные боли, головокружение и лихорадку.

Денис Логунов, старший вирусолог института имени Гамалеи (этот институт разработал вакцину «Спутник V»), подтвердил изданию EUobserver, что один из случаев смерти действительно произошел. «Я запросил информацию об этом деле И… получил ответ. Этот случай не является фальшивкой. Дело было расследовано. Никакой связи с вакцинацией обнаружено не было», — прокомментировал Денис Логунов. Речь шла о смерти 51-летней пациентки после второго укола вакциной «Спутник V».

Российский фонд прямых инвестиций, отвечающий за экспорт вакцины «Спутник V», от комментариев отказался. Роспотребнадзор также не ответил на вопросы EUobserver. «Мы можем подтвердить, что все сообщения серьезно рассматриваются ЕМА и оцениваются», — прокомментировали в Европейском агентстве по лекарственным средствам изданию EUobserve файлы Роспотребнадзора о смертях и побочных эффектах после «Спутника V».

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