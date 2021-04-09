Опрос: более 80% украинцев видят угрозу военного вторжения со стороны России

Чуть больше трети украинских граждан, участвовавших в социологическом опросе, считают высокой вероятность дальнейшего военного вторжения России в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 31% - как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет. По сравнению с декабрем 2018 года (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросло почти в полтора раза.

Разговор Зеленского и Байдена

Также 68% отметили, что слышали о первом телефонном разговоре между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом (21% - много слышали, 47% - что-то слышали), а 32% ничего об этом не знают. При этом 50% респондентов положительно относятся к этой новости, 35% - нейтрально, только 9% - отрицательно. Среди тех, кто хорошо знает о разговоре двух президентов, почти 70% положительно относятся к этому факту.

Кроме того, 43% убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Байдена (в феврале 2020 года таких было 38%). 41% говорят, что они не изменятся, только 6% ожидают ухудшения.

Как проводился опрос

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос 6-7 апреля во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. 2,5 тыс респондентов было опрошено метод CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,0%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!