Помощь неизлечимо больным или узаконенное убийство? Во Франции обсуждают легализацию эвтаназии

Французский парламент в четверг обсудит законопроект, который легализует эвтаназию. Дискуссия, скорее всего, продлится не один день: противники легализации написали к нему три тысячи поправок.

Если законопроект будет принят, Франция станет пятой страной Европейского союза, декриминализующей помощь в добровольном уходе из жизни по причине болезни после Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Испании.

Авторы законопроекта считают, что легализация эвтаназии прекратит "национальное лицемерие", потому что сейчас, по их словам, смертельно больные французы просто уезжают в Бельгию или Швейцарию, чтобы там добровольно закончить свою жизнь, а врачи Франции тайно совершают от двух до четырех актов эвтаназии каждый год.

В Швейцарии врачи или родственники не могут помочь больному уйти из жизни, однако человек сам может принять смертельную дозу лекарства.

Законопроект был внесен депутатом от внепарламентской фракции Libertes et Territoires Оливье Фалорни.

Он и его коллеги говорят, что документ поднимает экзистенциальные вопросы, от которых надо не прятаться, а решать, и попытка затормозить его принятие тысячами поправок постыдна.

Депутаты, которые написали основную часть поправок, принадлежат к правоцентристской оппозиционной партии Les Republicains. Они говорят, что такой важный вопрос не может быть решен одним голосованием в парламенте и требуют национальных дебатов.

Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство пока не высказали свою точку зрения, хотя еще в 2017 году Макрон публично заявил: "Я сам хочу выбрать конец своей жизни".

Действующий сейчас закон разрешает использовать сильные обезболивающие и седативные средства для пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Таких пациентов вводят в глубокий медикаментозный сон, чтобы они не чувствовали боли, но ни родственники ни сами пациенты не могут решить прекратить жизнь.

Как и депутаты, французское общество, придерживается противоположных мнений по поводу легализации эвтаназии. Одни, как известная актриса Лин Рено, которой сейчас 92 года, призывают парламент дать каждой женщине и каждому мужчине возможность выбрать конец своей жизни.

Другие, как знаменитый писатель Мишель Уэльбек, считают, что общество легализующее эвтаназию, теряет всякое право на уважение.

"Предсмертная агония — это важное переживание в жизни любого человека. Искусственное прерывание агонии является откровенно преступным деянием", — говорит писатель в колонке, опубликованной в газете Le Figaro, предлагая облегчать страдания больных с помощью морфина.

Такой же точки зрения придерживается и католическая церковь, выступающая категорически против эвтаназии.

"Когда человек сталкивается со страданиями, его нужно не убивать, а пытаться продлить его жизнь, облегчая боль", — считает архиепископ Парижа Мишель Опети.

Дискуссия о необходимости разрешить эвтаназию возобновилась во Франции в прошлом году. Тогда неизлечимо больной француз Ален Кок обратился к президенту Макрону с просьбой разрешить врачам дать ему лекарство, чтобы уйти из жизни. Макрон ответил, что то, что тот просит — незаконно.

В знак протеста Кок собирался заморить себя голодом и отказом от принятия обезболивающих, транслируя свои страдания в прямом эфире социальных сетей. Однако, его боли были настолько сильны, что он не смог этого сделать.

В случае, если законопроект не успеют обсудить в четверг, некоторые депутаты предлагают вернуться к обсуждению этой темы на президентских выборах в следующем году.

Эвтаназия в Европе: что разрешено

В марте 2021 года Верховный суд Португалии заблокировал закон о декриминализации эвтаназии, который был одобрен парламентом в январе. Законопроект, который легализует помощь в самоубийстве для взрослых пациентов, сейчас вернулся в парламент для доработки. При этом в исключительных и особенно тяжелых случаях эвтаназия в Португалии может быть применена уже сейчас.

Конституционный суд Италии в 2019 году постановил, что помощь в самоубийстве человеку, который из-за болезни испытывает невыносимые страдания, не является уголовно наказуемым деянием. В стране также разрешается отключать неизлечимо больного человека от аппаратов жизнеобеспечения, то есть совершать так называемую пассивную эвтаназию.

Швеция разрешила "пассивную эвтаназию" в 2010 году.

Республика Ирландия также признает "право на смерть".

Великобритания разрешает врачам прекращать искусственную поддержку жизни неизлечимо больных.

В Австрии и Германии "пассивная эвтаназия" возможна по просьбе пациента.

В Дании с 1992 года больной может подать письменный отказ от подключения к аппаратам, которые искусственно поддерживают жизнь.

В Норвегии пассивную эвтаназию можно совершить по решению родственников, если пациент находится без сознания.

В Венгрии люди с неизлечимыми заболеваниями могут отказаться от лечения.

В Литве и Латвии прекращение лечения смертельно больных людей считается законным.

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