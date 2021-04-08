Белорусский оппозиционер Павел Латушко создает партию

Новая политическая партия, по словам Павла Латушко, должна стать инструментом давления на режим в Беларуси. Она даст возможность "своевременно отреагировать на политический вакуум" после ухода Лукашенко.

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Павел Латушко в четверг, 8 апреля, объявил о намерении создать политическую партию. "Мы планируем участвовать в строительстве новой Беларуси и ее политической жизни. Для этого нам потребуется структура, которой и станет партия", - указал Латушко в заявлении, опубликованном в его Telegram-канале.

При этом оппозиционер добавил, что парламентско-президентская республика, по его мнению, - лучший способ избежать повторения диктатуры в будущем, а инициирование создания партии - "это также инструмент для давления на режим в настоящем".

По словам Павла Латушко, решение создать партию еще до смены власти в Беларуси объясняется тем, что это даст возможность "своевременно отреагировать на политический вакуум", который образуется после ухода нынешнего правителя страны Александра Лукашенко.

Будет ли ликвидировано НАУ?

"Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию, но заранее готовимся к тому, чтобы сделать это, как только в стране появятся политические и правовые условия", - подчеркнул Латушко. По его мнению, сегодня белорусская оппозиция должна быть готова и к такому сценарию, при котором "диктатор под влиянием внешних сил создаст свою партию и карманные партии для того, чтобы продемонстрировать псевдодемократию". "Демократические партии при поддержке белорусов заблокируют его замыслы", - отметил Латушко.

Он отметил также, что создание новой партии не будет означать ликвидацию негосударственного представительного органа белорусской оппозиции под названием Народное антикризисное управление (НАУ), который он возглавляет. "НАУ продолжит фокусироваться на давлении на режим, принуждении его к выполнению условий белорусского общества и переговорам, а также на обеспечении стабильности в переходный период - и прекратит работу, как только страна получит нового, законно избранного президента. Партия же займется строительством новой Беларуси в рамках многопартийной системы", - пояснил Латушко.

Оппозиционная деятельность Павла Латушко

Павел Латушко - бывший посол Беларуси в Польше и Франции, экс-министр культуры страны. 17 августа было объявлено об увольнении Латушко, открыто высказавшегося в поддержку белорусской оппозиции, опротестовавшей результаты президентский выборов 2020 года, с поста руководителя академического театра имени Янки Купалы. После этого основная группа театра уволилась в знак солидарности.

В Беларуси с 9 августа 2020 года не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции протеста носят локальный характер.

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