Митинг за Навального готовы поддержать 400 тысяч человек

На сайте акции "Свободу Навальному" зарегистрировались почти 400 тысяч человек по всей России. Дата проведения митинга будет назначена при достижении отметки в 500 тысяч.

На сайте митинга в поддержку находящегося в заключении политика Алексея Навального зарегистрировались уже почти 400 тысяч человек. Об этом в среду, 7 апреля, сообщил на своей странице в соцсети Twitter руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков. Ранее сторонники Алексея Навального указывали, что объявят дату проведения всероссийской акции протеста, когда она наберет 500 тысяч потенциальных участников.

По словам Волкова, около четверти пользователей (90 тысяч человек) зарегистрировались для участия в митинге "Свободу Навальному" в Москве. В Санкт-Петербурге - 43 тысячи потенциальных протестующих, в Екатеринбурге - около 13 тысяч.

"Наш план сейчас в том, чтобы на большой весенний митинг зарегистрировалось в четыре раза больше людей, чем поставило отметки "пойду" и "скорее пойду" в январе, а потом еще и чтобы эти 500 тысяч человек как можно больше людей пригласили с собой на митинг, когда он будет назначен", - написал Волков на своей странице в Twitter.

В России против Леонида Волкова, покинувшего страну в 2019 году, возбуждено уголовное дело о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям, под которыми подразумеваются акции протеста в поддержку Навального, состоявшиеся по всей России 23 января. Волков объявлен в международный розыск и заочно арестован. По предъявленному ему обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.

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