На сайте митинга в поддержку находящегося в заключении политика Алексея Навального зарегистрировались уже почти 400 тысяч человек. Об этом в среду, 7 апреля, сообщил на своей странице в соцсети Twitter руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков. Ранее сторонники Алексея Навального указывали, что объявят дату проведения всероссийской акции протеста, когда она наберет 500 тысяч потенциальных участников.
Сейчас у нас уже зарегистрировано почти 400 тысяч участников будущего митинга. В Москве — 90 тысяч (а 23 января было 18906), в Екатеринбурге — более 13 тысяч (было 5382), в Санкт-Петербурге — 43 тысячи (было 10300). pic.twitter.com/6Hp4RGl8U4— Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 7, 2021
По словам Волкова, около четверти пользователей (90 тысяч человек) зарегистрировались для участия в митинге "Свободу Навальному" в Москве. В Санкт-Петербурге - 43 тысячи потенциальных протестующих, в Екатеринбурге - около 13 тысяч.
"Наш план сейчас в том, чтобы на большой весенний митинг зарегистрировалось в четыре раза больше людей, чем поставило отметки "пойду" и "скорее пойду" в январе, а потом еще и чтобы эти 500 тысяч человек как можно больше людей пригласили с собой на митинг, когда он будет назначен", - написал Волков на своей странице в Twitter.
В России против Леонида Волкова, покинувшего страну в 2019 году, возбуждено уголовное дело о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям, под которыми подразумеваются акции протеста в поддержку Навального, состоявшиеся по всей России 23 января. Волков объявлен в международный розыск и заочно арестован. По предъявленному ему обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
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