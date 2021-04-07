Основные события вокруг пандемии коронавируса — в нашем обзоре.

Антирекорды в Индии


В понедельник в Индии был зарегистрирован самый высокий суточный показатель новых случаев Covid-19 — более 103 тыс. заболевших за 24 часа.

В больницах по всей стране не хватает коек. В наиболее пострадавших районах снова вводятся жесткие ограничительные меры.

Закрываются магазины, рестораны, рынки, увеселительные заведения, введен ночной комендантский час.

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Это происходит на фоне того, что страна демонстриурет один из самых лучших темпов вакцинации в мире — порядка 3 млн человек в сутки.

Критики винят в ситуации правительство Нарендры Моди, которое призывало граждан участвовать в религиозных праздниках и фестивалях, которые начались в стране с середины февраля.

До этого статистика заболеваемости и смертности показывала стабильное снижение, говорят эксперты.

Индия находится в тройке мировых лидеров по обоим показателям: в стране почти 13 млн заразившихся и более 166 тыс. смертей.

Австралия и Новая Зеландия открывают "зеленый корридор"


С 19 апреля между Австралией и Новой Зеландией откроется "зеленый корридор", освобождающий граждан этих стран от необходимости отбывать карантин по прибытии.

Уже с октября новозеландцы могли въезжать в некоторые австралийские штаты без последующей самоизоляции, но в обратную сторону закон не действовал.

Решения премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, о котором она объявила во вторник, с нетерпением ждали в обеих странах, тесно связанных всеми видами отношений.

Австралия и Новая Зеландия считаются странами, наиболее эффективно справившимися с пандемией. Они первыми закрыли свои границы и ввели общенациональные локдауны.

КНДР не поедет на Олимпиаду в Токио


Северная Корея заявила, что не будет принимать участие в Олимпийских играх в Токио этим летом, чтобы не подвергать своих спортсменов риску заражения Covid-19.

Это решение перечеркнуло надежды Сеула на возобновление диалога с северными соседями.

В 2018 году КНДР и Южная Корея объединились в одну сборную для участия в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане.

В Сеуле надеялись воспользоваться таким же форматом на предстоящей Олимпиаде для сближения с Пхеньяном.

Кроме того, Северная Корея стала первой страной, отказавшейся от участия в токийских Играх.

XXXII летняя Олимпиада должна была пройти в Японии в 2020 году, но была отложена из-за пандемии. Церемония открытия пройдет 23 июля.

Во все время пандемии власти КНДР утверждали, что в стране нет ни одного случая заболевания коронавирусом, но эксперты уверены, что это невозможно.

В Южной Корее заболели более 106 тыс. человек, умерли — более 1,7 тыс.

AstraZeneca и тромбы


Вакцинация в Европе продолжает сопровождаться сомнениями и скандалами, но появились и оптимистичные прогнозы.

Власти ЕС продолжают проверять вакцину AstraZeneca на наличие серьезных побочных эффектов — и паралелльно блокируют ее поставки в другие страны.

Во вторник итальянская газета Il Messaggero выпустила интервью с представителем Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавальери, отвечающим за вакцинацию.

Кавальери заявил, что, по его мнению, есть четкая связь между образованием тромбов и вакциной — однако до сих пор непонятно, что именно в препарате вызывает такую реакцию организма.

Из интервью следует, что в ближайшее время агентство выступит с официальным заявлением.

При этом Евросоюз заблокировал отправку в Австралию уже больше 3 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщил источник в австралийском правительству агентству Рейтер во вторник.

Брюссель решил блокировать экспорт произведенной на своей территории вакцины после того, как англо-шведская компания смогла поставить лишь около половины доз, заказанных Евросоюзом.

Но, несмотря на все препятствия, европейские политики настроены оптимистично: агентство Блумберг сообщает, что по расчетам Еврокомиссии к концу июня Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерланды могут привить больше половины своих жителей — с опережением графика.

Всего ЕС стремится к лету вакцинировать 70% совершеннолетних жителей блока.

Помимо AstraZeneca, на территории блока авторизацию уже получили препараты американских компаний Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer/BioNTech.

Российский препарат "Спутник V" проходит проверку на соответствие стандартам ЕС.

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