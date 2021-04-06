МВД России попросили проверить интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков

Российская проправительственная организация Лига безопасного интернета (ЛБИ) обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ с просьбой проверить интервью журналиста и блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя… Организация просит провести проверку фактов распространения запрещенной законом информации", - цитирует Мизулину-младшую агентство ТАСС.

По словам директора Лиги, речь идет о проверке по части 1 статьи 46 закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", а также по статье 6.13 КоАП РФ.

О каком именно интервью идет речь - не уточняется. Сам Юрий Дудь пока не высказался на этот счет.

Интервью Навального Дудю



В конце марта ЛБИ потребовала провести проверку в отношении российского рэпера Моргенштерна по поводу возможной пропаганды наркотиков в детской среде.

Ранее, в октябре 2020 года, оппозиционер Алексей Навальный в интервью Юрию Дудюзаявил, что за его отравлением стоит президент России. По мнению Навального, "сотрудники либо Федеральной службы безопасности, либо Службы внешней разведки" действовали "по указанию" Владимира Путина.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!