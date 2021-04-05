Навальный рассказал, что в колонии у него поднялась температура и начался кашель

Оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал в письме из колонии, что у него поднялась температура до 38,1 и начался сильный кашель. Письмо опубликовано на его странице в Instagram.

"Уже третий человек из моего отряда за последнее время госпитализирован с туберкулезом. В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет", - написал политик.

По его словам, это "сильно выше эпидемиологического порога". "И чего? Думаете ЧП, ревут сирены скорой помощи? Да пофигу всем, начальство беспокоит только вопрос, как скрыть статистику", - считает оппозиционер.

Политик добавил, что продолжает голодовку. "У меня есть гарантированное законом право пригласить врача-специалиста за свой счет. Я от него не откажусь", - подчеркнул Алексей Навальный.

Когда с туберкулезом забрали третьего заключенного из отряда, остальные пошли читать стенд "профилактика заболеваний", где есть информация и про туберкулез. "Пишут, что нужно поднимать иммунитет хорошим питанием и белковой пищей. Сначала все, понятно, посмеялись надо мной, а потом и над собой, - пишет Навальный. - Ведь мясо из нашей еды украли еще в Москве. Во Владимире украли масло и овощи. А на месте, в Покрове, уже растащили по домам последние крошки. Оставив зэкам кашу, типа "клей" и перемерзшую картошку. Идите, укрепляйте иммунитет".

Алексей Навальный также пригласил "корреспондентов путинских каналов переночевать в нашей "идеальной тюрьме" на соседней койке с кашляющим зэком".

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию, заменив условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Политику предстоит провести в заключении примерно 2,5 года. За время пребывания в колонии N 2 в Покрове Навальный получил уже шесть выговоров, из-за чего рискует попасть в штрафной изолятор и потерять возможность освободиться условно-досрочно.

31 марта Алексей Навальный объявил в колонии голодовку. Поводом для этого стало то, что ему, несмотря на проблемы со здоровьем, не приглашают врача и не дают лекарства. Кроме того, Навальный отметил, что "вместо медицинской помощи у него пытка лишением сна". Пресс-служба УФСИН по Владимирской области в свою очередь заявила, что заключенный получает всю необходимую медицинскую помощь "в соответствии с его текущими медицинскими показаниями", и что ночные обходы "не препятствуют отдыху осужденных".

1 апреля в ИК-2 побывала сотрудница RT Мария Бутина - вероятно, для съемок репортажа о колонии. Бутина заявила, что Навальный "выглядит вполне нормально, на человека, которому "не дают спать", не похож". RT также опубликовал видео словесной перепалки Бутиной и Навального. Журналистка возмущалась, что оппозиционер называет условия в колонии "пыточными", хотя они, по ее мнению, лучше, чем в иной гостинице.

Life и RT опубликовали и другие видеозаписи из колонии, на которых запечатлен человек, похожий на Навального. На кадрах видно, как осужденный ходит по своему отряду между ярусами кроватей, пьет чай и разговаривает с сотрудником ФСИН. Очевидных проблем с ходьбой у осужденного нет: он не хромает. Однако у видео нет звука - о чем говорит осужденный с силовиком, неизвестно, пишет Znak.com. Откуда в распоряжении Life оказалось видео из колонии (режимного объекта), также не сообщается. Кроме того, видео было снято еще 26 марта, за несколько дней до начала голодовки.

Глава сети штабов Навального Леонид Волков сообщил "Открытым медиа", что сторонники политика не будут жаловаться на ФСИН из-за утечки видео, так как такие жалобы бесполезны. При этом Волков подчеркнул, что появление таких записей - "это все, разумеется, незаконно".

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