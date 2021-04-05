Путин подписал закон, "обнуливший" его президентские сроки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции. Согласно одной из новелл Основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока, передает ТАСС.

Документ устанавливает, что главой государства может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Эта норма не касается россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Инициатива также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет. Кроме того, Центризбирком сможет досрочно прекращать полномочия члена регионального избиркома, назначенного по его предложению, однако только на основании мотивированного представления, вместе с которым должно быть внесено предложение новой кандидатуры. ЦИК также наделяется правом формировать отдельную территориальную избирательную комиссию для федеральной территории Сириус.

Новые нормы позволяют избирательным комиссиям по согласованию с Центризбиркомом сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более 10 кандидатов или списков кандидатов. Кроме того, избиркомы смогут увеличить количество переносных ящиков для голосования вне помещений.

Документ уточняет и нормы закона о выборах депутатов Госдумы, запрещая гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами нижней палаты парламента в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Авторами закона стали председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

А первой инициативу об "обнулении" президентских сроков Владимира Путина озвучила в марте 2020 года депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Путин подписал закон о пяти годах колонии за оскорбление ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) и оправдание нацизма предусматривается наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Второй закон, подписанный президентом, вводит административную ответственность за похожие правонарушения (если состав уголовного преступления отсутствует) со штрафами до 5 млн рублей, передает "Интерфакс". Оба документа размещены в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписан закон о борьбе с "антироссийской" просветительской деятельностью

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании просветительской деятельности. Соответствующий документ опубликован 5 апреля на официальном портале правовой информации.

Это изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Документ вводит определение понятию "просветительская деятельность", правительство наделяется полномочиями по определению порядка и формы просветительской деятельности. Минобрнауки и Минпросвещения должны будут выдавать заключения о целесообразности сотрудничества образовательных учреждений с международными организациями.

В пояснительной записке к законопроекту авторы указывали, что действующий сейчас закон "создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий".

"Не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации", - гласит нынешний текст закона.

Проект закона вызвал недовольство научного сообщества. Опрошенные РБК ученые говорили о том, что закон осложнит приглашение иностранных специалистов, для многих волонтерских проектов он может стать причиной для сворачивания их деятельности. Некоторые считают, что закон "фактически затыкает рот тем, кто читает научно-популярные лекции, ведет просветительскую работу".

Закон вступает в силу с 1 июня 2021 года.

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