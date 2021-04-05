"Оператор ГТС Украины" сообщил о снижении транзита газа из России

Запуск "Турецкого потока" лишил Украину транзита газа из РФ в Турцию, Грецию, Болгарию и Румынию, заявил Сергей Макогон. Глава "Оператора ГТС Украины" назвал транзит элементом энергетической безопасности.

Российская энергетическая компания "Газпром" постепенно сокращает объем транзита газа через украинскую территорию, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в воскресенье, 4 апреля. По данным Макогона, после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит из РФ в Турцию, Грецию и Болгарию совершается только по его ниткам. С 1 апреля "Турецкий поток" обеспечивает и поставки российского газа в Румынию.

Транзит через украинскую территорию на южном направлении выполняется только в Молдову, подчеркнул глава "Оператора ГТС Украины". Кроме того, "Газпром" может перевести на нитки "Турецкого потока" транзит в Венгрию, если строительство продолжения этого газопровода через Болгарию и Сербию будет завершено, допустил Макогон. Он оценил возможные транзитные потери Украины в 10-12 млрд кубических метров газа. Транзит голубого топлива через украинскую территорию является не только источником значительного дохода, но и важным элементом энергетической безопасности страны, отметил Макогон.

Глава "Оператора ГТС Украины" призвал не допустить окончания прокладки газопровода "Северный поток - 2". Его строительство вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Все больше компаний выходят из проекта под угрозой санкций США.

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