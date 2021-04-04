Большинство немцев хотели бы запретить заграничные отпуска во время пандемии

Немцы активно бронируют отпуск на Майорке. В то же время опрос YouGov показал, что почти две трети жителей Германии поддерживают идею запрета на туристические поездки за рубеж, пишет DW.

Идею запрета на туристические поездки за границу во время пандемии поддерживают почти две трети немцев. Об этом свидетельствуют данные опроса британского института YouGov, проведенного по заказу агентства dpa, обнародованные в воскресенье, 4 апреля.

За такую меру высказались 64 процента опрошенных, против — 26 процентов. Еще 10 процентов респондентов не определились. Выше всего уровень поддержки подобного запрета среди опрошенных старше 55 лет — 71 процент. Но и в возрастной группе от 18 до 24 лет такое мнение также преобладает — 54 процента молодых людей поддержали эту идею.

В Германии резко вырос спрос на отпуск на Майорке после того, как МИД ФРГ убрал испанский остров из списка территорий, признанных зонами эпидемиологического риска. Благодаря этому людям, возвращающимся с Майорки в ФРГ теперь не нужно отправляться на карантин. В то же время немецкие власти, в целом, рекомендуют отказаться от туристических поездок за рубеж. Но пока введение непосредственного запрета на отпуск за границей не планируется.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!