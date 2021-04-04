Пасха в условиях коронавируса: Италия вводит строгий локдаун, президента Аргентины не уберег "Спутник V"

В преддверии Пасхи, которую католики и протестанты по всему миру готовятся встретить в воскресенье, 4 апреля, многие страны усиливают коронавирусные ограничения.

Италия вводит строгий трехдневный локдаун. По всей территории страны, где ежедневно фиксируется от 20 тысяч и более заражений коронавирусом, уже объявлен "красный режим"- самый высокий уровень ограничений. Закрыты школы, музеи, кафе и рестораны, большинство магазинов, запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Церкви на время пасхальных служб остаются открытыми, хотя прихожанам рекомендовано посещать богослужения только по месту проживания.

Второй год подряд папа Франциск будет оглашать свое пасхальное послание на пустой площади Святого Петра.

После пасхальных выходных ограничения в Италии останутся в силе как минимум до конца месяца — в одних регионах сохранится "красный режим", в других он будет ослаблен до "оранжевого".

Аналогичные ограничения вводятся с субботы во Франции.

Федеральное правительство Германии ранее отказалось от строгого карантина на Пасху. Однако региональные власти вводят дополнительные ограничения на период праздников. Так, в Берлине городской сенат с пятницы разрешил выходить на улицу с 21:00 и 5:00 только в одиночку или вдвоем.

Еще более строгие меры приняты в Гамбурге — там введен ночной комендантский час.

В столичные продуктовые магазины с 31 марта пускают только в специальных респираторных масках FFP2, а во многие магазины одежды — только при предъявлении отрицательного теста на коронавирус.

Положительный тест на день рождения

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным, несмотря на вакцинацию.

"Сегодня после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и была небольшая головная боль, я сдал тест на антиген, который оказался положительным", — написал президент в "Твиттере". Он уточнил, что ждет подтверждения ПЦР-теста.

В январе в администрации президента сообщили, что он сделал прививку первым компонентом российской вакцины "Спутник V". По данным аргентинских СМИ, вторую дозу вакцины Фернандес получил спустя три недели после первой.

Как пишет Альберто Фернандес, он чувствует себя хорошо, хотя предпочел бы не получать такие новости в свой день рождения. 2 апреля Фернандесу исполнилось 62 года.

Разработчик "Спутника V" — центр имени Гамалеи — ответил президенту Аргентины, что вакцина гарантирует легкое течение заболевания.

"Нам грустно это слышать. "Спутник V" на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления!" — говорится в ответе центра (цитата по Интерфаксу).

"Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия, — сказал РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. — Те симптомы, о которых сообщается — это гриппоподобный синдром, это не исключено. Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет".

Без процессий и целования

В России, как и везде, празднование Пасхи проходит с ограничениями. У российских католиков в этом году запрещены все процессии (крестные ходы) внутри храма, а на Великий четверг были отменены традиционные омовения ног.

"Если в регионе не введен (или отменен) запрет на уличные мероприятия — разрешаются процессии вне стен храма в Вербное воскресенье, в Навечерие Пасхи и утром в Пасхальное воскресенье", — говорится на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Традиционную процессию с перенесением святых даров в конце мессы было также рекомендовано отменить или совершить в краткой форме.

В страстную пятницу верующим было рекомендовано дополнить всеобщую молитву прошением "об охваченных эпидемией".

Отменено также поклонение святому кресту и целование распятия — вместо этого рекомендуется исполнить одно из песнопений поклонения символу веры.

Запрещается также использование воды в кропильницах и раздача верующим освященной воды из общих сосудов. Вода, предназначенная для раздачи верующим, должна освящаться в плотно закрытых индивидуальных сосудах — например, в бутылках, говорится на сайте католической епархии.

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