Коронавирус в мире: в Нидерландах приостановили вакцинацию AstraZeneca, в Великобритании от тромбов после этой вакцины скончались 7 человек

bbcrussian.com

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С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им инфицированы свыше 130,6 млн человек, более 2,8 млн скончались. Выздоровели более 105 млн пациентов.

Власти Нидерландов приняли решение временно приостановить применение вакцины AstraZeneca для всех категорий населения. Днем ранее в стране было принято решение прививать этой вакциной только людей старше 60 лет. У этой возрастной категории пока не обнаружены побочные реакции после вакцинирования в виде образования тромбов. Временная приостановка использования вакцины продлится до 7 апреля. Статьи по теме: Полиция начала 42 административных дела о нарушениях карантина на награждениях M.A.M.A. Минздрав Литвы: ужесточаются условия изоляции для приезжающих из Бельгии, Нидерландов В Великобритании после 18 млн прививок антикоронавирусной вакциной AstraZeneca зафиксировано семь летальных исходов от редкого вида тромбоза. Однако пока не установлено, наступила ли смерть от побочных эффектов вакцины или случайно, сообщила глава британского агентства по контролю за лекарственными препаратами Джун Рейн. При этом она подчеркнула, что "преимущества от предотвращения COVID-19 и его осложнений по-прежнему превышают любые риски, поэтому каждому, кто получает приглашение, следует делать прививку". Ранее ведомство сообщило о 30 случаях редкого вида тромбоза по результатам 18,1 млн прививок вакциной AstraZeneca. Президент Ирана Хасан Роухани заявил о начале новой четвертой волны коронавируса в стране. "К сожалению, в двух провинциях началась четвертая волна, а в ряде других провинций она может начаться", — считает политик. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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