Неизвестный въехал в ограду Капитолия в Вашингтоне

Неизвестный въехал в ограду здания Капитолия в столице США, передает Associated Press. Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали, сообщила полиция Капитолия.

Место происшествия заблокировали из-за "угрозы безопасности" после сообщения о стрельбе неподалеку. Персоналу сказали, что они не могут входить в здания или выходить из них. На видео видно, как войска Национальной гвардии мобилизуются неподалеку. У западной части сел вертолет.

Как сообщает местная полиция, подозреваемого задержали. Его и двоих раненых сотрудников полиции доставили в госпиталь. Есть сведения, что подозреваемого доставили в больницу в критическом состоянии.

Позднее стало известно, что он скончался. Мужчина получил ранения, когда стражи порядка открыли по нему огонь. Он был госпитализирован, его состояние оценивалось как критическое, и врачи не смогли спасти его жизнь.

В подразделении полиции, охраняющей Капитолий, сказали, что, "по-видимому, речь не идет о теракте". "Но пока мы не знаем мотивы нападавшего", - отметил исполняющий обязанности главы полиции Вашингтона Роберт Конти.

Он также сообщил, что один из пострадавших сотрудников полиции скончался от полученных травм.

Официальные лица не смогли обсудить этот вопрос публично и говорили с агентством на условиях анонимности.

Инцидент произошел примерно в 100 ярдах (91 м) от входа в здание Капитолия со стороны Сената. Ограждение, препятствовавшее движению автотранспорта рядом с этим районом, было недавно снято, поскольку Капитолий начал открываться после беспорядков 6 января.

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