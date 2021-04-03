США предупреждают о российской "кампании по дезинформации" о событиях в Донбассе

В США считают, что Россия распространяет дезинформацию относительно ее действий на востоке Украины, Об этом, как передает "Интерфакс", заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Мы заметили эту кампанию по дезинформации. Такие же действия Россия осуществляла и в прошлом - во время ее агрессии на украинской границе. Мы следим за этим, и мы обеспокоены этим", - сказала Псаки на брифинге.

Накануне представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что Госдепартамент США вслед за Пентагоном заявил об обеспокоенности сообщениями об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

Он добавил, что Вашингтон в курсе озвученной Киевом информации, касающейся предполагаемых передвижений российских войск близ границы с Украиной. Прайс отметил, что России нужно воздерживаться от агрессивных действий и "не следует запугивать" Украину.

Напомним, в последних числах марта стало известно, что Россия дополнительно перебросила к восточной границе Украины около четырех тысяч военных. При этом в Кремле выражают беспокойство тем, что Киев "может пойти на провокационные действия", которые способны привести к "возобновлению гражданской войны на Украине".

Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к украинским границам.

По словам Пескова, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. "Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д., и т.п. Это все обязывает быть начеку", - подчеркнул Песков.

26 марта недалеко от населенного пункта Шумы Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. Украинские власти и власти ДНР обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после присоединения к России полуострова Крым, принадлежавшего Украине. За время военных действий погибли, по данным ООН, 13 тысяч человек. В 2015 году были заключены Минские соглашения об урегулировании конфликта. Они, однако, практически не выполняются.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в прямом участии в конфликте в Донбассе, в том числе в использовании своих вооруженных сил и техники. В Кремле это отрицают, заявляя при этом, что "Россия Донбасс не бросит".

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