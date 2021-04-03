Соединенные Штаты будут вести единую политику в отношении КНДР в сотрудничестве с Японией и Республикой Корея. Об этом советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан договорился с японским и южнокорейским коллегами на встрече в пятницу, 2 апреля, сообщается на сайте Белого дома.
"Советники по национальной безопасности поделились своими опасениями по поводу ядерной и баллистической ракетной программ Северной Кореи и подтвердили свою приверженность решению проблем денуклеаризации путем согласованного трехстороннего сотрудничества", - говорится в заявлении.
Вашингтон пересматривает политику в отношении Пхеньяна
Эта встреча прошла в рамках пересмотра администрацией Байдена политики США в отношении Пхеньяна. 25 марта стало известно о первом с момента вступления нового американского президента в должность пуске Северной Кореей баллистических ракет. КНДР заявила об испытании "тактического управляемого оружия" нового типа. Джо Байден осудил случившееся, но заявил об открытости к дипломатическим контактам с Пхеньяном.
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