Несостоявшийся день рождения Познера в Тбилиси: как это было

Российскому журналисту и телеведущему Владимиру Познеру 1 апреля исполнилось 87 лет. Отпраздновать это событие он решил в Грузии, где ранее уже не раз отмечал свои дни рождения. Но торжество было омрачено стихийной акцией протеста грузинских гражданских активистов. В результате продолжать празднование Познеру и его друзьям пришлось на борту чартерного рейса – гости спешно покинули Тбилиси, рассказывает независимое интернет-издание "Сова".

Визит российского журналиста в Грузию пришелся на круглую дату – 30-летие со дня референдума о восстановлении независимости. Кроме того, в этот день родился первый президент страны – Звиад Гамсахурдия. Гражданские активисты, считающие Познера пропагандистом Кремля, увидели в этом особый символизм.

Сразу после того, как делегация российских гостей – в общей сложности 40 человек – прибыла в Тбилиси, они на автобусе отправились на ужин в гостиницу Vinotel. Очень скоро у стен отеля началась стихийная акция протеста. Ее участники свистели, кричали и барабанили по металлическим поверхностям. В какой-то момент активистам даже удалось обесточить гостиницу, и тогда участники застолья продолжили вечер при свечах.

На место прибыла полиция и сотрудники инспекции труда. Тогда же стало известно о том, что отель оштрафовали на 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – из-за Covid-регуляций подобные мероприятия запрещены.

Квитанции о штрафах выписали и самим гостям – Владимир Познер и 31 его друг должны заплатить по 2 тысячи лари (порядка 600 долларов) за несоблюдение правил изоляции и карантина. Как сообщают в МВД Грузии, оставшиеся 9 человек регуляций не нарушили. Стоит также отметить, что российские гости передвигались по городу во время действия комендантского часа.

Сам Владимир Познер, позже, уже будучи в Москве, заявил агентству РИА «Новости», что никто в Грузии его не штрафовал. Но МВД страны назвало появившиеся в СМИ сообщения дезинформацией, опубликовав квитанцию, на которой значится имя журналиста.

Еще одно сообщение назвала фейком президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она опровергла утверждения оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi о том, что российские гости были приглашены на концерт грузинской музыки в ее резиденции – дворце князей Орбелиани в центре Тбилиси. «Это очередная ложь», – говорится в заявлении.

В столице Грузии Познер и его друзья действительно успели только поужинать. После того, как они вернулись из Vinotel в гостиницу Rooms, где остановились, активисты продолжили протест там. Кто-то даже принес торт с нецензурной надписью и свечой-фейерверком. Кроме того, грузинские телеканалы показали, как активисты рассыпают отруби для «свиней-оккупантов». Голос за кадром говорит: «Вместо грузинской кухни, пусть выйдут и отведают отрубей для свиней».

Здание гостиницы Rooms также забросали яйцами. Позже владельцы отеля заявили, что разделяет озабоченность активистов, но одна из их основных обязанностей – обеспечить безопасность постояльцев: «Отель принимает любых гостей без предварительной проверки их статуса».

Ближе к рассвету российских туристов из Rooms увезли в аэропорт. К автобусу они проходили через полицейский кордон, за которым стояли протестующие.

До того в автобус, где находился Познер и его друзья, удалось пробраться журналистке телеканала TV Pirveli и гражданскому активисту Нодару Рухадзе. Они поинтересовались у российского телеведущего, знает ли он о том, что в связи с локдауном в Грузии запрещены большие скопления людей и застолья. На что Познер ответил, что у него есть на то официальное разрешение.

Место, где он планировал отмечать день рождения, Владимир Владимирович называть отказался, заявив журналистке, что это не ее дело. Он также сказал, что не хочет говорить на политические темы.

Прилетевшая с Познером в Тбилиси телепродюсер Этери Левиева попросила журналистку и активиста покинуть автобус, а на вопрос, признает ли она, что Россия оккупировала 20% территории Грузии, ответила, что не хочет говорить о политике, поскольку находится на отдыхе.

В результате отдых россиян был экстренно прерван и в 06:00 утра они покинули Тбилиси.

Власти Грузии, между тем, отвергли обвинения оппонентов, возмущенных тем, что в страну пустили лиц, оправдывавших оккупацию. Как заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, Познер является также гражданином США, и он не нарушал закона «Об оккупированных территориях».

«Он часто гостит в Грузии с паспортом Соединенных Штатов. Это был его очередной частный визит. В соответствии с постановлением правительства, у него и его окружения были т. н. Covid-паспорта – отрицательные ответы на PCR-тест. Следовательно, они въехали в страну в полном соответствии с законом».

Активисты, между тем, заявляют, что у властей Грузии были все основания не впускать Познера и его друзей в страну. Они, в частности, ссылаются на 11 статью закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».

Статья 11 Основания для отказа в выдаче визы Грузии или въезде в Грузию:

д) если их пребывание в Грузии создаст угрозу государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, охране здоровья, прав и законных интересов граждан Грузии и проживающих в Грузии других лиц;

е) если их нахождение в Грузии неприемлемо исходя из внешнеполитической целесообразности;

и) в других случаях, предусмотренных законодательством Грузии.

Один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, однако, обвинил участников акции протеста в псевдо-патриотизме. По его словам, действия оппозиции, которая стоит за протестом, играют на руку Москве:

«Все это – завернутая в псевдо-патриотизм постыдная истерия нац-активистов. В действительности их не интересуют и не волнуют ни Познер, ни Абхазия, ни Самачабло. У них полная истерия, поскольку и внутри страны, и за ее пределами они маргинализировались, и единственное, что им остается – это постоянно пытаться расшатать страну и внести деструкцию. Свой шанс они видят в создании проблем в стране, и в этом вопросе их интересы находятся в полном соответствии с интересами России».

В самой России считают, что инцидент с Познером показывает, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предостерег:

«Радикализм во многом сегодня определяет ее [Грузии] внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему».

Володин вновь заявил, что россиянам небезопасно ездить в Грузию, намекнув, что это ударит по туристическому сектору страны. Ту же мысль озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков:

«В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить. Это должны россияне четко понимать».

Песков добавил, что Москва решительно осуждает агрессивные действия «экстремистски настроенных националистов» в отношении российских граждан в Тбилиси. «Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии [Ираклия Гарибашвили], который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление», – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Гарибашвили, кстати, тоже выразил опасения относительно провала туристического сезона. Обвинив оппозицию и Михаила Саакашвили в «деструкции и саботаже», премьер заявил, что «на этот раз они сделали это на фоне, когда страна частично открылась для туристов».

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