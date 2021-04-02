Суд в Москве оштрафовал Twitter на 6,5 млн рублей

Рассмотрение административных протоколов в отношении компании Google по обвинению в неудалении призывов подростков к несогласованным протестам отложено на 4 мая.

Мировой судья Таганского района Москвы в пятницу, 2 апреля, оштрафовал руководство социальной сети Twitter в общей сложности на 6,5 млн рублей (около 85 тыс. долларов) по обвинению в неудалении контента с призывами к подросткам принять участие в несанкционированных протестах. В постановлении суда отмечается, что штраф должен быть уплачен в течение 60 суток после вступления решения в законную силу, сообщают информагентство "Интерфакс". Решение суда может быть обжаловано.

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Штрафы в 3,2 млн рублей и 3,3 млн рублей назначены по двум административным протоколам. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, на заседания допущены только участники разбирательства. 2 апреля суд должен рассмотреть еще один административный протокол в отношении Twitter и три аналогичных протокола в отношении Facebook.

Рассмотрение подобных административных протоколов в отношении Google суд отложил на 4 мая, предоставив представителям компании время для ознакомления с материалами дела.

9 марта стало известно, что в мировой суд Москвы поступило в общей сложности 12 протоколов в отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, которых обвиняют в неудалении контента с призывами к подросткам к участию в несанкционированных протестах. "Правонарушения" были совершены с 22 по 24 января, пояснили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

Протесты в РФ в январе и феврале 2021 года

23 и 31 января в России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше". В тот же день по всей стране вновь прошли массовые протесты.

В октябре 2017 года Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску, связанному с этим делом, присудил Навальному компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в его отношении статьи Европейской конвенции о правах человека о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

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