Варшава отвергает обвинения в провокациях в зоне "Северного потока - 2"

Польские военные корабли и самолеты действительно появляются в зоне строительства "Северного потока - 2". Однако соблюдают дистанцию и не угрожают строительству.

Польское министерство обороны отвергает обвинения в попытке срыва строительства газопровода "Северный поток - 2" путем провокаций с участием польских военных. Об этом в четверг, 1 апреля, агентству dpa заявили в ведомстве.

По словам представителя Минобороны, 29 мая польское военное судно действительно выполняло свою "законную миссию" недалеко от места строительства, однако соблюдало необходимую дистанцию и не угрожало строительству. То же касается авиации польских ВВС, который регулярно патрулируют Балтийское море в соответствии с международными договоренностями и не собираются вмешиваться в гражданские дела.

Ранее в четверг директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что "в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер". Он особо выделил действия польского противолодочного самолета PZL-Mielec М-28В1 Rbi, который на небольшой высоте регулярно облетает стройку, а также неназванную подводную лодку.

Газопровод "Северный поток - 2" уже почти построили

Проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95 процентов газопровода "Северный поток 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода".

Против строительства газопровода активновыступают США, а также Украина и Балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает этот проект.

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