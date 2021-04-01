Навальный рассказал о приезде в колонию съемочной группы Russia Today

Политик Алексей Навальный рассказал, что к нему в колонию приезжала съемочная группа телеканала Russia Today. Об этом его соратники написали в его телеграм-канале.

«Вместо врача сегодня в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT [Мария] Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров», — говорится в сообщении.

Мария Бутина устроилась на работу в RT в конце 2019 года. Тогда же ее депортировали из США, где она отбывала наказание за незаконную лоббистскую деятельность.

Также там говорится, что за проведенное в колонии время Навальный похудел на восемь килограммов. Накануне он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача.

Сам он связывает потерю веса с тем, что ему не дают нормально спать и будят каждый час. «Врача к нему по-прежнему не пускают, диагноза в медицинской книжке нет, заключения врача нет. Зато предлагается лечить его никотиновой кислотой», — сообщили соратники Навального.

Ранее сообщалось об ухудшении здоровья политика в колонии — у него болят ноги и спина.

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