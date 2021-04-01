Клинические испытания показали, что вакцина Pfizer очень эффективна для подростков от 12 до 15 лет

Вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19 чрезвычайно эффективна для подростков от 12 до 15 лет. Возможно, даже эффективнее, чем для взрослых, сообщили в среду эти фармацевтические компании. Заболеваний среди детей, получивших дозу вакцины в ходе недавнего клинического испытания, не было зарегистрировано. У детей выработался сильный иммунный ответ и не было серьёзных побочных эффектов, сообщает The New York Times.

Если результаты исследования подтвердятся, это вполне может стать знаком, что к нормальной жизни вернутся миллионы американских семей. В зависимости от того, когда регулирующие органы одобрят программу, вакцинация учащихся средних и старших классов может начаться уже к началу следующего учебного года, а учащихся начальной школы — вскоре после первого сентября.

Компании объявили о результатах исследования в пресс-релизе, который не содержит подробных данных. Последним ещё нужно пройти рецензирование или быть опубликованными в научном журнале.

Хорошие новости приходят даже тогда, когда в стране возобновляется тревожный рост случаев заболевания, а представители здравоохранения вновь обращаются с призывами к соблюдать меры предосторожности и проходить вакцинацию. В понедельник доктор Рошель Валенски, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), поделилась, что возрастание числа заболевших вселяет в неё ”чувство обречённости”. Президент Байден призвал американцев продолжать носить маски, что бы об этом ни говорили государственные чиновники.

Программа вакцинации ускоряется по всей стране. По данным CDC, по состоянию на вторник 29% взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, а 16% населения были привиты полностью.

Но, по словам некоторых экспертов, страна не может надеяться, что достигнет коллективного иммунитета — точки, когда иммунитет становится настолько повсеместным, что коронавирус замедляет своё распространение среди населения, — не вакцинируя самых молодых американцев. Дети до 18 лет составляют около 23% населения США.

В испытаниях участвовали 2 260 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Дети получили две дозы вакцины с интервалом в три недели — тот же объём по тому же графику, что и взрослые, — или плацебо с подсоленной водой.

Исследователи зафиксировали 18 случаев заражения коронавирусом в группе плацебо и ни одного случая среди детей, получивших вакцину. Тем не менее, из-за низкого числа заболевших трудно дать более конкретную информацию об эффективности вакцины для населения в целом, сказала Анджела Расмуссен, вирусолог из университета Джорджтауна.

У получивших вакцину подростков выработалось в среднем почти в два раза больше антител по сравнению с участниками в возрасте от 16 до 25 лет, участвовавших в предыдущем исследовании взрослого населения. У них были отмечены те же незначительные побочные эффекты, что и у участников более старшего возраста, хотя фармацевтические компании отказались говорить об этом более конкретно.

Акико Ивасаки, иммунолог из Йельского университета, сказала, что ожидала, что уровни антител у подростков будут сопоставимы с таковыми у молодых людей. ”Но у подростков уровень антител после вакцинации намного выше, — сказала она. — Это просто невероятно”.

Однако и она, и другие эксперты предупредили, что вакцина в борьбе с некоторыми штаммами, распространяющимися в Соединённых Штатах, может быть менее эффективной и для детей, и для взрослых.

Pfizer и BioNTech запустили клинические испытания вакцины на детях до 12 лет и начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет только на прошлой неделе. Учёные планируют начать испытания вакцины на детях в возрасте от 2 до 5 лет на следующей неделе, после чего последуют испытания вакцины на детях в возрасте от 6 месяцев до 2 лет.

Компании также планируют запросить у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов поправку к разрешению на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в надежде начать вакцинацию детей старшего возраста к началу следующего учебного года.

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