Доклад ВОЗ: коронавирус вряд ли был создан в лаборатории. Он передался от летучих мышей

Версия о том, что пандемия началась с утечки из лаборатории в Ухане, выглядит крайне маловероятной, и люди, скорее всего, все-таки подхватили коронавирус от животных — к такому выводу по итогам расследования пришла совместная экспертная группа ВОЗ и Китая. Скептики подозревают, что китайские власти повлияли на ход и результаты исследования.

В опубликованном во вторник докладе совместной группы утечка из лабораторий Уханьского института вирусологии названа самой маловероятной из четырех основных версий происхождений коронавируса, убившего уже 2,8 млн человек во всем мире. Наиболее вероятной версией ученые сочли передачу человеку от животного — изначального носителя (летучую мышь, панголина или еще кого-то) через животное-посредника.

Споры об этом исследовании начались еще 9 февраля, когда члены группы выступили на пресс-конференции в Ухане и рассказали о предварительных выводах четырехнедельной поездки в Китай.

В итоговом тексте доклада, который официально был обнародован во вторник, но попал в прессу еще накануне, эти выводы в целом остались неизменными.

Впрочем, глава ВОЗ еще в феврале сказал, что ни одну из версий происхождения вируса ученые пока не отметают окончательно; в задачи международной группы и не входило точное определение источника нового коронавируса — такие исследования длятся годами.

В работе совместной группы участвовали 17 ученых со всего мира, собранных ВОЗ, и 17 их китайских коллег. Китайцы предоставили исходные данные, а иностранцы анализировали эти данные, а также посещали лаборатории и беседовали с людьми в Ухане.

В итоге эксперты оценили версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2 следующим образом:

Наиболее вероятная — передача от исходного животного-носителя через животное-посредника человеку

Вероятная — передача напрямую от исходного носителя человеку

Возможная — передача через упаковку замороженной или охлажденной еды

Крайне маловероятная — утечка из лаборатории



Ученые не смогли установить точную роль ставшего знаменитым на весь мир оптового рынка морепродуктов Хуанань в Ухане, где в конце 2019 года была зафиксирована первая вспышка новой болезни. Экспертам, по их словам, просто не хватает данных, чтобы понять, случилась ли передача коронавируса от животного человеку именно на этом рынке, или же он просто стал очагом как место, где всегда толпится множество людей, но вирус туда занесли откуда-то еще.



Версии властей Китая

Многие ученые из разных стран высказывали сомнения в обоснованности такого рейтинга версий еще в феврале, когда он впервые был представлен публике. По их мнению, в нем просматриваются интересы китайских властей.

Научный журнал Nature писал тогда, ссылаясь, например, на иммунолога Николая Петровского из австралийского Университета Флиндерс, что версия животного происхождения SARS-CoV-2 и так сейчас общепринята в мире, в этом отношении ничего принципиально нового совместная группа ВОЗ и Китая не нашла, но вот присутствие в рейтинге версии о заражении через упаковку примечательно, поскольку ученые мира сейчас считают ее крайне малообоснованной — но зато ее продвигал в числе прочих официальный Пекин.

В докладе также содержится рекомендация расширить район поисков источника вируса — то есть искать не только в Китае, но и в соседних странах.

Биолог из Центра исследований рака в американском Сиэтле Джесси Блум сказал газете New York Times, что, прочтя доклад, не увидел убедительных разъяснений, почему именно версию об утечке из лаборатории следует считать крайне меловероятной. Хотя в целом Блум согласен, что наиболее вероятная версия — мутация при передаче от животных человеку.

Руководитель международной группы, работающий в ВОЗ ученый Петер Бен Эмбарек еще в феврале объяснил, что группа подробно поговорила с сотрудниками уханьского Института вирусологии и с персоналом других похожих биологических лабораторий в Ухане, и пришла к выводу, что утечка вряд ли была, поскольку меры безопасности в лабораториях поддерживаются на должном уровне, кроме того, до декабря 2019 года эта конкретная разновидность коронавируса китайским ученым, по их словам, известна не была.

Член международной группы, британский ученый Питер Дасзак, который руководит нью-йоркской организацией по предотвращению пандемий EcoHealth Alliance, сказал New York Times, что китайцы никак не мешали экспертам ВОЗ беседовать с уханьскими учеными, которые работали на месте с самого начала пандемии. По мнению Дасзака, гипотеза об утечке вируса из лаборатории с самого начала была просто политической спекуляцией.

Другой член группы, австралийский микробиолог Доминик Дуайер, сказал в феврале журналистам, что команда ВОЗ во время визитов в лаборатории не увидела ничего такого, что позволило бы делать предположения об утечке.

"Может, нам не все показали? Мы не можем знать. В задачи группы не входили следственные действия в лаборатории", — добавил Дуайер.

Все гипотезы — в силе

Через пару дней после той пресс-конференции 9 февраля Дуайер заявил в интервью Рейтер, New York Times и Wall Street Journal, что Китай не предоставил миссии ВОЗ важнейшие исходные данные о возникновении нового коронавируса.

По его словам, китайские власти не показали иностранным ученым исходные данные о первых известных пациентах, что является стандартной практикой. Вместо этого ученые получили краткое обобщение запрошенных данных.

Сразу после этого глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заверил, что организация не отбрасывает никакие из основных версий происхождения вируса.

"Поговорив с некоторыми членами команды, хочу заверить, что все гипотезы остаются в силе и нуждаются в дальнейшем анализе и изучении. И какая-то часть этой работы просто лежит вне задач и возможностей этой миссии", — сказал Гебрейесус.

Пикировка Вашингтона с Пекином

Уколами по поводу выводов миссии ВОЗ еще до их официальной пуликации обменялись и официальные лица:

У нас есть серьезные вопросы относительно методологии и процесса составления этого доклада, включая тот факт, что власти в Пекине, очевидно, помогали его писать, — сказал в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкену ответил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь.

"США делают заявления о докладе. Не пытаются ли США таким образом оказать давление на членов экспертной группы ВОЗ?" — сказал пресс-секретарь китайского МИД.

Что дальше

Глава миссии ВОЗ Петер Бен Эмбарек сказал во вторник, что, по мнению всех членов его команды, исследования в Ухане и окрестностях следует продолжать.

Ученые считают очень важным "выследить" самые первые случаи заражения (что довольно трудно, если первые зараженные люди перенесли Covid-19 без симптомов или в легкой форме), найти места и маршруты распространения вируса — все это поможет в борьбе со следующими эпидемиями и пандемиями.

Кроме того, миссия ВОЗ рекомендует искать место происхождения SARS-CoV-2 не только в Китае, но и в соседних странах. Ученые ссылаются при этом на сообщения о близкородственных коронавирусах, обнаруженных в Таиланде, Камбодже и Японии.

Но критики китайских властей опасаются, что те не позволят иностранным ученым копать слишком глубоко.

"Есть риск, что исследование застопорится, и мы, возможно, никогда не узнаем, откуда на самом деле появился вирус", — сказал газете New York Times эксперт по здравоохранению из американского аналитического Совета по международным отношениям Янчжун Хуан.

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