Лукашенко подписал указ о контрсанкциях

Указом запрещается ввоз в страну товаров, а также импорт услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами государств, принявших ограничительные меры против Беларуси.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введение ответных санкций. Соответствующее сообщение во вторник, 30 марта, опубликовала его пресс-служба.

Как отмечается в документе, указ, предусматривающий "введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц", принят в целях "обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь".

Статьи по теме: Страны Балтии ввели санкции против еще 118 представителей режима Беларуси

Конкретный перечень товаров, работ и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен правительством.

Санкции в отношении белорусских властей

Евросоюз ввел санкции в отношении "высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов" в октябре 2020 года, после выборов президента и последовавших вслед за оглашением их официальных результатов протестов. Позже санкции были расширены.

Госдепартамент США ввел в 2020 году визовые ограничения в отношении в общей сложности 63 человек, ответственных за "подрыв белорусской демократии". В свою очередь в санкционный список Минфина США попали: Центральная избирательная комиссии Беларуси, подразделения "Альфа" Комитета госбезопасности, ГУВД минского горисполкома и минского ОМОНа. Кроме того, в санкционный перечень Минфина вошел первый заместитель главы белорусского МВД Геннадий Казакевич.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!