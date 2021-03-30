Движение судов по Суэцкому каналу возобновилось

Движение судов по Суэцкому каналу возобновилось после почти недельного затора из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. В ближайшие часы транспортной артерией смогут воспользоваться более 110 судов, сообщил вечером в понедельник представитель администрации канала. На подходе к нему скопилось несколько сотен судов.

400-метровый контейнеровоз MV Ever Given класса Triple Е сел на мель в южной части Суэцкого канала в ночь на 24 марта. Следовавшее из Китая в Нидерланды судно полностью заблокировало движение по транспортной артерии в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса. Спасательные команды сняли контейнеровоз с мели в ночь на 29 марта. Для этого пришлось углубить дно вокруг грузового судна.

Открытый в 1869 году Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и в целом одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10 процентов глобальной морской торговли, в 2020 году через него прошли около 19 тысяч судов.

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