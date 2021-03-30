Канада вводит санкции против строителей Крымского моста

В связи с российской аннексией украинского полуострова Крым правительство Канады вводит санкции против двух граждан России: Александра Ганова и Леонида Рыженкина, а также двух российских компаний: АО "Ленпромтранспроект" и АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск". Информация об этом была опубликована на сайте министерства иностранных дел Канады в понедельник, 29 марта.

Вводимые ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на ведение бизнеса с физическими и юридическими лицами, ставшими объектами санкций.

Кто попал под крымские санкции Канады



Александр Ганов — директор АО ТК "Гранд Сервис Экспресс". С 2019 года эта компания занималась восстановлением железнодорожного сообщения между Россией и полуостровом Крым.

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Леонид Рыженкин — заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж". По данным ЕС, Рыженков с 2015 года курировал строительство Крымского моста.

Компания АО "Ленпромтранспроект" занимается федеральными и региональными программами развития транспортной инфраструктуры в России. Она проектировала железнодорожные подходы к Керченскому мосту и выполняла функции архитектурного надзора при строительстве.

Компания АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" была техзаказчиком подходов к Керченскому мосту. В октябре 2020 года против всех вышеназванных бизнесменов и компаний были также введены санкции Евросоюза.

Санкции Канады за нарушение прав человека



21 марта Канада ввела санкции в отношении девяти россиян за нарушение прав человека. В этом списке находятся, кроме прочих, глава ФСБ Александр Бортников, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Росгвардии Виктор Золотов.



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