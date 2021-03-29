Алексей Навальный снова подал в суд на Дмитрия Пескова

Оппозиционный политик Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Информация о регистрации иска появилась на сайте Пресненского суда Москвы в понедельник, 29 марта.

По сведениям онлайн-издания "МБХ медиа", поводом для иска стали заявления Пескова о сотрудничестве Навального с ЦРУ. Информацию о повторном обращении Навального в суд в этой связи подтвердил журналистам глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади.

Иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову

Предыдущий иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову, поданный в ноябре 2020 года, суд вернул из-за того, что в нем "не были устранены недостатки, послужившие основанием на оставление иска без движения".

В интервью информагентству ТАСС, опубликованному 1 октября 2020 года, Песков заявил следующее: " В целом, учитывая, что с больным (Алексеем Навальным. — Ред.) работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация". "Лучше, если эта организация (ЦРУ. — Ред.) будет вести диалог не с нами через него (Алексея Навального. — Ред.), а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами", — добавил тогда официальный представитель Кремля.

Оба этих высказывания Алексей Навальный счел не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Преследование Алексея Навального в России

Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января 2021 года, после того как прошел в Германии курс лечения от последствий отравления в России боевым веществом группы "Новичок". Непосредственно на пограничном контроле в аэропорту Шереметьево политика задержали в связи с так называемым делом "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести в колонии 2 года и 6 месяцев.

Ухудшение здоровья Алексея Навального

25 марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". О резком ухудшении здоровья Навального сообщили также его адвокаты, после того как посетили колонию.

По данным защитников Навального Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к оппозиционеру не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

Попали, наконец, к Навальному. Ситуация следующая. Его не просто не лечат, а идет сознательная стратегия на подрыв его здоровья. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) March 25, 2021

После этого Евросоюз, США, Великобритания и Балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Кроме того, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика из тюрьмы и провести полное расследование отравления его в России боевым ядом из семейства "Новичок".

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