Первую заявку на регистрацию препарата 15 января подавала организация Uniao Quimica. Она представляет в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением "Спутник V". Регулятор заявку отклонил и запросил дополнительные данные о вакцине. Вторая заявка была отправлена 26 марта. Несмотря на отсутствие регистрации, министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на покупку российского препарата.

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Минздрав США рекомендовал бразильским властям не покупать "Спутник V". Ведомство отмечало, что Россия может использовать вакцину для распространения своего влияния в Латинской Америке. Разработчики российского препарата в ответ заявили, что попытки дискредитировать вакцины неэтичны и могут повлечь за собой дополнительные жертвы.

Российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" разработки центра имени Гамалеи была зарегистрирована в августе 2020 года и стала первым зарегистрированным в мире препаратом против коронавируса. Ряд экспертов, как в России, так и за её пределами, высказывали опасения относительно решения зарегистрировать "Спутник V" до завершения третьей стадии клинических испытаний.

2 февраля один из самых авторитетных научных журналов в мире — Lancet — опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний "Спутника V". Эффективность препарата составила 91,6 процента.
Препарат получил разрешение на использование более чем в 50 странах.

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