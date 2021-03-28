Путин объяснил, почему отказался прививаться публично

Президент России заявил, что публичность прививок других политиков не означает, что он должен делать так же, передает РБК. Путин привился 23 марта, какой именно вакциной — не сообщалось. В Кремле отметили, что у него не было побочных реакций.

Президент Владимир Путин объяснил, что не стал делать прививку от коронавируса публично, в присутствии СМИ, так как не хотел «обезьянничать». Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» — спросил президент (цитата по ТАСС).

«Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать, — добавил он. — Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд».

Российский лидер привился от COVID-19 в минувший вторник, 23 марта. Какая именно вакцина использовалась, не сообщается. Ранее президент отказывался вакцинироваться из-за того, что препараты от коронавируса не прошли клинические испытания на пожилых людях.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!