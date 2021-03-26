Песков назвал абсурдом санкции "в связи с одним из российских осужденных"

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова журналисты также спросили, ожидают ли в Кремле нового санкционного "списка Навального" (по аналогии со списком Магнитского).

Песков ответил так: "Санкции - это не то, чего нужно ожидать. Это то, к чему нужно быть готовым. Тем более что санкционные устремления наших оппонентов приобретают все большее постоянство".

"Но в данном случае какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских осужденных были бы полным абсурдом", - добавил представитель Кремля.

На вопрос, не считают ли в Кремле, что происходящее с Навальным способствует его героизации, он ответил совсем коротко: "Нет, не кажется".

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