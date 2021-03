Китай объявил о введении санкций в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании. Соответствующее заявление размещено в пятницу, 26 марта, на сайте министерства иностранных дел КНР.

По данным китайского внешнеполитического ведомства, в перечень, в частности, включены бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит, а также Комиссия тори по правам человека, которая, по версии Пекина, "злонамеренно распространяет ложь и дезинформацию".



Фигурантам перечня, а также членам их семей закрыт въезд на территорию КНР. Кроме того, гражданам Китая, а также его компаниям и учреждениям запрещено вести бизнес с участниками списка.

"Китай твердо намерен защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также предупреждает британскую сторону от дальнейшего следования по неправильному пути", — подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.

China responds to US and Europe over Uighur sanctions https://t.co/m33IIYwNP5 pic.twitter.com/GCLULLN6hx