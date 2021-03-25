Адвокаты назвали состояние Навального "крайне неблагополучным"

Алексей Навальный "запрещал нам рассказывать об этой истории публично, но после того как на фоне резкого ухудшения его здоровья нас к нему вчера не пустили, мы решили сделать все публичным", написал Вадим Кобзев.

Адвокаты оппозиционного политика Алексея Навального после посещения колонии, где он находится, рассказали подробности об ухудшении его здоровья. Как сообщает соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале в четверг, 25 марта, Навальный уже четыре недели находится "в крайне неблагополучном состоянии, но ранее запрещал об этом говорить". В частности, у Навального "отнимается голень, одна нога недееспособна".

Накануне политика отвезли в больницу на МРТ, но диагноз ему не сообщили, рассказали далее адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. По их словам, из лекарств Навальный получает только ибупрофен, таблетки и мазь, при этом на протяжении четырех недель "просили дать нормальные лекарства, но в колонии отказывали".

"Сам Навальный запрещал нам рассказывать об этой истории публично, но после того как на фоне резкого ухудшения его здоровья нас к нему вчера не пустили, мы решили сделать все публичным", - написал Кобзев в своем Twitter. По его словам, Навального "фактически подвергают пытке лишением сна: 8 раз за ночь его будят для "профилактического учета", хотя видеокамера и так висит прямо над его кроватью".

Последние дни Навальному дают 2 таблетки Ибупрофена в день, что, конечно, явная насмешка. Все это сильно осложняется тем, что его фактически подвергают пытке лишением сна: 8 раз за ночь его будят для «профилактического учета», хотя видеокамера и так висит прямо над его кроватью. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) March 25, 2021

Кобзев рассказал, что к Навальному не пускают приглашенного врача, "рекомендованные лекарства передать не разрешают". 19 марта политика осматривал тюремный невролог, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны, "все это, естественно, привело к тому, что началось осложнение и сейчас у него потеря чувствительности правой ноги, острые боли, нога перестает слушаться и такими темпами ему понадобятся костыли", - написал далее адвокат.

Команда Навального сообщила, что политик сегодня через адвокатов подал два заявления - начальнику колонии и генпрокурору РФ, а также главе ФСИН. Политик требует обеспечить к нему доступ врача, начать его лечение, а также прекратить пытку лишением сна.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области с 15 марта. В первый день пребывания там Навальный написал в соцсетях, что у него "в целом все хорошо". 22 марта в соцсетях оппозиционера появился пост о "любимых моментах дня" в колонии, о его состоянии здоровья ничего не говорилось.

17 января Навальный вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2,5 лет колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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