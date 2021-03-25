Очередное разоблачение: AstraZeneca утаила от Евросоюза 29 миллионов доз вакцины

Обнаруженные в среду на итальянском складе запасы вакцины от COVID-19 в количестве 29 миллионов доз стали новым камнем преткновения между фармацевтической компанией AstraZeneca и Европейским союзом, поскольку ЕС готовится обнародовать строгие экспортные ограничения, прежде всего предназначенные для того, чтобы не позволить производителям лекарств отправлять вакцины за его пределы. Об этом пишет the New York Times.

По словам представителей Европейского союза, итальянские власти обнаружили запас вакцин во время посещения расположенной недалеко от Рима фабрики, с которой у AstraZeneca подписан контракт на наполнение и оформление флаконов с вакциной от COVID-19.

Итальянские власти прибыли на объект после получения извещения от Европейской комиссии, которая обнаружила несоответствие между тем, что компания сообщала о производстве на предприятиях Европейского союза, и тем, что сообщали сами эти предприятия.

Наличие такого большого количества доз вызвало подозрения, что фармацевтическая компания пыталась найти способ экспортировать их или в Великобританию, или куда-то ещё, хотя Евросоюз потребовал от AstraZeneca не делать этого до тех пор, пока компания не выполнит свои обещания по внутренним поставкам.

Европейский союз должен был получить от AstraZeneca более 100 миллионов доз вакцины в первом квартале этого года, но получил только 16,6 миллиона. Сокращение поставок не позволило развернуть программу вакцинации в 27 странах-членах Евросоюза на должном уровне.

Больше всего возмущает Европейский союз то, что в то время как блоку приходится справляться со всеми трудностями, связанными с производственными сбоями, приводящими к сокращению поставок, AstraZeneca в обязательном порядке выполняет свой контракт с Великобританией.

AstraZeneca отрицает, что нарушила договор с ЕС. На прошлой неделе Евросоюз инициировал разбирательство по этому вопросу, задействовав механизм полюбовного урегулирования споров с AstraZeneca, но пока ничто не указывает на то, что какая-либо из сторон намерена обратиться в суд.

Евросоюз сделал попытку принудить AstraZeneca поставлять большее количество доз вакцины, введя в феврале систему разрешений на экспорт, но с тех пор, как требование вступило в силу, была задержана только одна небольшая партия AstraZeneca, отправленная в Австралию.

В среду Европейский союз представил план строгого экспортного контроля, направленный на жёсткое ограничение вывоза вакцины, в связи с опасениями, что поставок AstraZeneca, несмотря на то, что в странах-членах начнётся третья волна коронавируса и придётся вводить новые ограничения, и во втором квартале будет недостаточно.

Официальные лица ЕС заявили, что нет никаких доказательств того, что обнаруженные в Италии запасы вакцины, о которых первой сообщила итальянская ежедневная газета La Stampa, были предназначены для Великобритании. Фармацевтическая компания, по их словам, в ответ на вопрос об этих запасах разъяснила, что 16 миллионов доз были подготовлены для европейского рынка и 13 миллионов — для бедных стран, участвующих в инициативе Covax, главная цель которой — доставка вакцин этим странам. Экспорт в рамках этой инициативы будет освобожден от контроля ЕС, поскольку он носит гуманитарный характер.

Однако AstraZeneca не сразу ответила на запрос прокомментировать ситуацию.

Официальные лица заявляют, что запросили у AstraZeneca дополнительную информацию о том, где был изготовлен активный ингредиент для обнаруженной в Италии вакцины. Это было сделано для того, чтобы вынудить компанию предоставить больше информации о цепочке поставок и производственных мощностях.

Для AstraZeneca конфликт, связанный с итальянскими запасами, стал очередным в серии грубых ошибок во взаимодействии с представителями организаций здравоохранения обеих сторон Атлантики, что испортило отношения компании с правительством нескольких стран.

В прошлом году некоторые должностные лица США узнавали о задержках в клинических испытаниях компании из средств массовой информации. Прошлой осенью американские испытания AstraZeneca были приостановлены почти на семь недель отчасти потому, что компания не спешила предоставлять американским регулирующим органам доказательства того, что вакцина не является причиной неврологических заболеваний. (Позже исследователи пришли к выводу, что проявления этих заболеваний не были связаны с вакциной).

Аналитики считают, что причиной определённых производственных трудностей AstraZeneca являются амбициозные планы компании по захвату мира. В этом году ею было запланировано произвести до трёх миллиардов доз, потому что контракты на производство были подписаны с заводами по всему миру. Другие производители вакцин, напротив, ведут дела только с определёнными предприятиями.

Эта разбросанная по всему миру сеть заводов, по словам экспертов, может создать препятствия в цепочке поставок, хотя поставки — это то, что крайне необходимо для качественной программы вакцинации во всём мире.

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