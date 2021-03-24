Адвокаты Навального сообщили об ухудшении состояния его здоровья в колонии

Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев сообщили, что здоровью политика грозит опасность.

”Запись на встречу с Алексеем была на 13 часов. Однако, по состоянию на 16.45 нас не пускают. Объясняют режимными мероприятиями с утра и до 15 часов. Однако адвоката, который был в очереди за нами пустили в 15 часов

"У них 3 кабинета для встреч с адвокатами и помещение с 9 местами для свиданий с родственниками по телефону через стекло. Всё это пустует, а они делают вид, что у них всего один кабинет", — передали адвокаты Навального.

Это первый за все время незаконного ареста Алексея Навального случай, когда адвокатам не удается попасть к нему в назначенный день, говорит оппозиционер Леонид Волков.

"Мы не понимаем, где Алексей Навальный и почему его прячут от адвокатов. С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах, резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство.

Полагаем, что он может сейчас находиться в тюремной больнице, а администрация ИК-2 может пытаться скрывать этот факт".

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