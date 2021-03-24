Госдума приняла законопроект об обнулении сроков Путина

Госдума привела российское законодательство в соответствии с поправками к Конституции, которые ранее инициировал сам президент Владимир Путин.

Госдума России в среду, 24 марта, приняла в третьем чтении поправки, приводящие избирательное законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции. Помимо прочего, поправки дают право нынешнему президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства.

Так, согласно законопроекту, должность президента можно занимать не более двух сроков, но это ограничение "не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию". Авторами инициативы о президентских сроках стали депутаты от партии "Единая Россия" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Путин на пресс-конференции в декабре 2020 года заявлял, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в 2024 году.

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Поправки к Конституции РФ

Накануне Госдума РФ одобрила законопроект о поправках к Конституции во втором чтении. Нововведения коснулись в общей сложности 22 статей Основного закона и, среди прочего, позволяют властям РФ не выполнять решения международных органов, а также расширяют ограничения для госслужащих.

С критикой поправок, инициированных самим президентом, выступали российские правозащитники и Венецианская комиссия. Оппозиция и ее сторонники обвинили 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом.

По данным Центральной избирательной комиссии России, внесение изменений в Основной закон одобрили 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента. Независимые наблюдатели отметили беспрецедентные фальсификации во время голосования.

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