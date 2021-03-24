Меркель признала ошибочным и отменила решение об ограничениях на Пасху

Решение объявить в Германии два дополнительных праздничных дня и продлить пасхальные выходные до пяти дней было неправильным, поскольку приведет к множеству проблем, заявила Ангела Меркель и попросила прощения у граждан.

Федеральное правительство и земельные власти Германии договорились отменить принятое два дня назад решение об ужесточении локдауна на время предстоящих пасхальных праздников. На экстренном заседании в среду, 24 марта, власти решили ограничиться призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и отказаться от объявления официальными праздничными днями предпасхальных четверга и субботы, заявила на пресс-конференции по итогам встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

Меркель признала ошибку и попросила прощения у граждан

Она признала, что данное решение было ошибочным, поэтому она решила его отменить. Объявление двух дополнительных праздничных дней повлекло бы за собой слишком большое число проблем и вопросов, которые предстояло решить за несколько дней, а вред от него превышал бы полезный эффект, указала она.

"Это ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность", - подчеркнула она и попросила "прощения у всех граждан". Меркель добавила, что ей известно о том, что решение продлить пасхальные праздники вызвала дополнительную неуверенность у населения.

Решение ужесточить локдаун на пасхальные праздники

Ранее, 22 марта, во время видеоконференции правительства ФРГ и премьер-министров федеральных земель было достигнуто соглашение объявить выходными днями Страстной четверг, отмечаемый в этом году 1 апреля, и Страстную (Великую) субботу, 3 апреля. При этом Страстная пятница, Пасха и следующий за ней понедельник - в Германии традиционно нерабочие дни. Таким образом, "в течение пяти дней подряд будет действовать принцип "мы остаемся дома", - подчеркнула канцлер по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель.

Тем самым было решено, что все магазины на этот срок прекратят работу. Исключение решено сделать только в субботу для продуктовых магазинов. Открытыми должны остаться лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусную инфекцию. Меркель заявила, что общественная, экономическая и частная жизнь в Германии на время пасхальных праздников должна быть ограничена так сильно, как никогда раньше во время пандемии. "Ситуация очень и очень серьезная", - подчеркнула она. Данное решение вызвало широкую критику в СМИ.

Локдаун в Германии

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года, его неоднократно продлевали и дополняли новыми мерами. Так, в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить только медицинские маски или респираторы FFP2. С наступлением весны меры начали ослаблять. С 1 марта вновь открылись парикмахерские, с 8 марта - книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища, постепенно возобновляют работу музеи и галереи.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, с момента проникновения в Германию обнаружен у 2,7 миллиона человек, из них около 75 тысяч скончались, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Вакцинация в ФРГ продолжается с конца декабря, более 4 процентов населения уже сделали обе требуемые прививки.

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