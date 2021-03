Генеральный директор американской автомобилестроительной компании Tesla Илон Маск сообщил о начале продаж его продукции за криптовалюту. "Теперь вы можете купить Tesla за биткоины", - написал он в Twitter в среду, 24 марта.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.

Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.