В Африке задержали белорусского бизнесмена Александра Зингмана

В Демократической Республике Конго (ДРК) задержали белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Об этом пишет африканское издание Daily Maverick.

По информации СМИ, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой.

Близкий к действующей администрации президента ДРК Феликса Чисекеди источник подтвердил факт задержания Зингмана. Он сказал, что после встречи с Кабилой Зингман вылетел из Киншасы в Лубумбаши, где был допрошен полицией о его бизнесе в ДРК. Источник утверждает, что он не смог объяснить причину нахождения в Конго.

По данным СМИ, Зингман имеет два гражданства — США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут его удерживать».

Другой источник в ДРК утверждает, что Зингман предлагал продать оружие бывшему президенту, отношения которого с его преемником считаются напряженными. Источник сказал, что нет никаких доказательств того, что Кабила приглашал на встречу или соглашался на какие-либо сделки по оружию.

Александр Зингман был длительное время непубличным человеком, и о его существовании мало кто знал в Беларуси. Однако все изменилось в январе 2019 года, когда он стал почетным консулом Зимбабве в Минске. Офис разместился в здании «Президент-Отеля», который находится на балансе Управления делами президента (УДП). Там же размещается и представительство компании Aftrade DMCC, выяснил «Белсат».

Зимбабвийские СМИ называли Зингмана то «советником» главы УДП Виктора Шеймана, то известным белорусским бизнесменом. Дело в том, что Александр Лукашенко поручил Шейману курировать африканское направление. Во время командировок управляющего делами президента Беларуси в Африку Зингмана часто видели с Шейманом и его сыном Сергеем.

В Беларуси Александр Зингман был более известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске. Позже появилась информация, что этот бизнесмен занимается поставками машиностроительной и военной техники в страны Африки. Зингман всегда отрицал свою причастность к сделкам с оружием в Замбии и Зимбабве.

Африканские СМИ называют Александра Зингмана главным бенефициаром зарегистрированной в ОАЭ компании Aftrade DMCC. Согласно данным сайта компании, она занимается поставками белорусской техники (МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Гомсельмаш, МЗКТ) в Африку. Гендиректор Aftrade DMCC — Олег Водчиц, бывший заместитель гендиректора «Промагролизинг». По информации «Еврорадио», он также был задержан вместе с Зингманом.

В октябре 2020 года Александр Зингман получил аудиенцию у премьер-министра ДРК Сильвестра Илунги, который поддерживает хорошие отношения с Жозефом Кабилой. Как сообщают местные СМИ, в ходе переговоров белорусский бизнесмен обозначил свой интерес на конголезском рынке. Это инвестиции в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, транспорт, сбор отходов и оборону. СМИ отметили, что на встрече с белорусской делегацией присутствовали руководители соответствующих министерств кабинета Сильвестра Илунги, включая министра обороны. Представители Aftrade DMCC также предложили обеспечить мобилизацию финансирования возможных проектов за счет ресурсов африканского Trade & Development Bank (TDB) и белорусского Банка развития.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!