Более 110 тысяч человек готовы участвовать в новом митинге за Навального

Призыв команды российского оппозиционного политика Алексея Навального присоединиться к будущему большому митингу в его поддержку не остался незамеченным. Более 114 тысяч человек зарегистрировались на специальном сайте к вечеру вторника, 23 марта, всего через несколько часов после запуска кампании "Свободу Навальному".

Протестный митинг является лишь одной из задач кампании, отметила команда Навального. Сторонники оппозиционера призывает тех, кто планирует принять в нем участие, поставить на интерактивной карте точку в городе своего проживания. Точная дата митинга будет определена, когда число ожидаемых участников достигнет полумиллиона человек.

Статьи по теме: Штаб Навального анонсировал большой митинг в поддержку политика

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!