Законопроект об обнулении сроков Путина прошел второе чтение в Госдуме

Обнуление президентских сроков для Владимира Путина стало возможным после поправок к Конституции РФ. Оппозиция обвинила действующего главу государства в стремлении стать пожизненным президентом.

Госдума РФ во вторник, 23 марта, приняла во втором чтении законопроект, дающий право нынешнему президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства. Авторами инициативы о президентских сроках являются депутаты от партии "Единая Россия" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Сам Путин на пресс-конференции в декабре 2020 года заявил, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в 2024 году на высший государственный пост.

Поправки к Конституции РФ

Обнуление президентских сроков стало возможных после внесения поправок в Конституцию России. Нововведения коснулись 22 статей Основного закона и, среди прочего, позволяют властям РФ не выполнять решения международных органов, а также расширяют ограничения для госслужащих.

С критикой поправок, инициированных самим президентом, выступали российские правозащитники и Венецианская комиссия. Оппозиция и ее сторонники обвинили 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом.

По данным Центральной избирательной комиссии России, внесение изменений в Основной закон одобрили 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента. Независимые наблюдатели отметили беспрецедентные фальсификации во время голосования.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!