В Калужской области разбился бомбардировщик Ту-22М. Трое погибли

Телеканал "Дождь"

В районе аэродрома Шайковка в Калужской области потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М, сообщают Baza и РЕН ТВ, а также «Интерфакс» со ссылкой на источник. Позднее информацию подтвердили в Минобороны — там сообщили, что в результате инцидента погибли трое военных.

Крушение произошло при взлете. По словам источника ТАСС, у самолета при взлете сработала система катапультирования. Из местных жителей никто не пострадал. Ту-22М — советский сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Его разработали в середине 1970-х годов, он до сих пор эксплуатируется. Wikipedia называет его «одним из самых засекреченных авиационных проектов СССР времен "холодной войны"» и уточняет, что он оснащается ядерным вооружением. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!