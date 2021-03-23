Крушение произошло при взлете. По словам источника ТАСС, у самолета при взлете сработала система катапультирования.
Из местных жителей никто не пострадал.
Ту-22М — советский сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Его разработали в середине 1970-х годов, он до сих пор эксплуатируется. Wikipedia называет его «одним из самых засекреченных авиационных проектов СССР времен "холодной войны"» и уточняет, что он оснащается ядерным вооружением.
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