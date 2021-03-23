Глава российского МИД заявил о "разрушении" отношений с Евросоюзом по вине Брюсселя

Отношения России и ЕС уничтожены односторонними решениями Брюсселя, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И.

"Еще раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией (у нас) отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - сказал Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Министр пояснил, что у России остались партнеры - отдельные европейские страны, которые хотят руководствоваться своими национальными интересами. "Наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами", - сказал Лавров.

По его словам, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить аномалию в двусторонних отношениях. "Если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев все-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов эти отношения наращивать. Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия всегда была нацелена на сотрудничество со своими соседями. "Наша страна расположена географически на огромном пространстве Евразийского континента. У нас и Китай - добрый сосед, и Европейский союз - тоже наш сосед. И мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам", - добавил глава МИД РФ.

Накануне главы МИД стран ЕС на заседании Совета по иностранным делам обменялись мнениями по России, сойдясь на том, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским союзом. Совет принял очередные санкции за нарушения прав человека, включившие еще двух россиян и связанные с "серьезными злоупотреблениями" в Чечне.

"Эта конфронтация также проявляется за пределами ее границ. Российские власти не желают предложить решения этим проблемам. Россия сворачивает к авторитарному государству, все больше и больше удаляется от Европейского союза, и мы должны сделать из этого выводы, - заявил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Между тем пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. "Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-еэсовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров. С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.

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