"Ему это не нравится". Кремль — о том, почему Путин не будет прививаться публично

Медуза

Vladimiras Putinas Foto: Itar-Tass / Scanpix

Владимир Путин не является сторонником вакцинации под камеры, президент и без того многое делает для пропаганды вакцин. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Путин, объявивший о том, что привьется 23 марта, не будет делать это публично.

"Президент и так, вы видите, достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, с производством вакцин, и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцин делает очень много и так. А что касается вакцинации под камеры, ну, он никогда не был сторонником, ему это не нравится",- заявил его пресс-секретарь. Песков также отметил, что Кремль намеренно не будет сообщать, каким именно препаратом привьется Путин, добавив, что все три российские вакцины «абсолютно надежные и эффективные». Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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