Путин сделает прививку от коронавируса во вторник

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен 23 марта сделать прививку от коронавируса. Заявление главы государства последовало во время совещания по вопросу наращивания производства вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения, сообщает "Интерфакс".

"Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра", - сказал он в понедельник на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса.

Президент отметил, что более шести миллионов человек уже получили как минимум один компонент российской вакцины от коронавируса.

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"В целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек. Из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины", - сказал Путин.

Он заверил, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Президент добавил, что иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты. "Это безусловный успех наших отечественных ученых и специалистов. Его признают и за рубежом", - считает Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять, какой вакциной намерен привиться Владимир Путин, но подчеркнул, что это будет, естественно, одна из отечественных вакцин. "Одной из трех отечественных (сделает прививку - ИФ). Все надежные и хорошие", - сказал Песков "Интерфаксу" на просьбу уточнить, какую из вакцин выбрал Путин.

По словам Дмитрия Пескова, вакцинация 68-летнего Путина не планируется в качестве "публичного мероприятия", как это делали политики в некоторых других странах. "Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков неоднократно сообщал журналистам, что Путин сам сообщит о решении вакцинироваться от COVID-19. При этом пресс-секретарь главы государства отмечал, что спрос на прививки от новой инфекции у россиян и так высокий.

В середине декабря Путин говорил, что пока не сделал прививку против коронавируса, так как вакцина "Спутник V" еще не получила одобрения для введения лицам его возраста. Позднее, когда Минздрав одобрил применение вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет, Песков заявил, что Путин принял решение привиться против инфекции.

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