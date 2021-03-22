"Дело "Белгазпромбанка": Бабарико не признал вину

В суде Московского района Минска возобновился процесс над Виктором Бабарико.

Бывший претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико не признал свою вину по "делу "Белгазпромбанка". В суде Московского района Минска в понедельник, 22 марта, возобновился процесс над белорусским предпринимателем. "Я не признаю себя виновным в полном объеме, потому что я не совершал никаких преступлений", - заявил Бабарико, отвечая на вопрос судьи Игоря Любовицкого.

Бабарико - "в отличном настроении, рад видеть людей"

Процесс проходит в открытом формате, его проводит Верховный суд Беларуси на выезде. Как отметили в Telegram-канале штаба Бабарико, он - в отличном настроении, "рад видеть людей, которые смогли попасть в зал". В ходе заседания 22 марта продолжили зачитывать обвинение.

Между тем адвокат Виктора Бабарико - Дмитрий Лаевский - во время общения с журналистами высказал мнение, что в работе защитников вскоре могут возникнуть трудности в связи с готовящимся принятием одного из новых нормативных актов - "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности". Юрист уверен, что законопроект в случае его одобрения может существенно затруднить работу "не только по этому делу".

— Появился проект нормативного акта, который существенно затруднит работу и мою и работу моих коллег. По этому и не только по этому делу. Кстати, вы можете поддержать независимую адвокатуру и подписать петицию https://t.co/rCE9EG8ha5 — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) March 22, 2021

Перерыв в заседаниях

Верховный суд Беларуси 17 февраля приступил к рассмотрению уголовного дела "Белгазпромбанка", по которому проходят бывший глава банка Виктор Бабарико, пытавшийся выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах летом 2020 года, шесть топ-менеджеров банка и основатель компании "Активлизинг" Виктор Кобяк. Позднее, 23 февраля, в заседаниях был объявлен перерыв в связи с заболеванием одного из членов состава суда.

Дело Виктора Бабарико

Виктор Бабарико обвиняется в отмывании средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере, его заместители - в получении взятки в особо крупном размере, а основатель "Активлизинга" Кобяк - в даче взятки повторно либо в крупном размере.

По версии следствия, Бабарико, будучи председателем правления "Белгазпромбанка", создал из числа своих замов организованную группу с целью систематического получения взяток. За 16 лет накопилась сумма более чем в 30 млн рублей. В обвинении, помимо "Активлизинга", фигурируют компании ООО "Марконстрой", ООО "Приватлизинг", ООО "Системы обработки информации" и ООО "Правовой диалог". Следствие также утверждает, что Бабарико за сумму свыше 1 млн рублей купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем.

Генпрокуратура сообщила, что все обвиняемые, кроме Бабарико, признали вину в полном объеме, с ними заключены досудебные соглашения.

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