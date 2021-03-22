МИД России: США отказались от предложенного Путиным разговора с Байденом

Предложенный президентом России Владимиром Путиным разговор с президентом США Джо Байденом не состоится, США отказались от его проведения, заявили в российском МИД.

«Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США», — говорится на сайте МИД.

Путин предлагал провести разговор онлайн 19 или 22 марта. В Белом доме сообщали, что 19 марта Байден «очень занят».

Путин предложил поговорить в прямом эфире после того, как Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей.

После этого МИД вызвал российского посла в США в Москву для проведения консультаций.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!