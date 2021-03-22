Премьер Украины предостерегает ЕС от завершения "Северного потока - 2"

Если газопровод будет принят в эксплуатацию, Россия станет более агрессивной, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью Handelsblatt.

Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" не в интересах Европы, поскольку усилит агрессию со стороны России, предостерегает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, которое выйдет в свет в понедельник, 22 марта.

По словам Шмыгаля, "если "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине". "Это не может совпадать с интересами ЕС", - считает глава украинского кабинета.

Шмыгаль на форуме в Берлине

Ранее, 19 марта, Денис Шмыгаль принял участие в Германо-украинском экономическом форуме в Берлине, где в приветственном слове говорил об "особом партнерстве" с Германией. При этом ни сам украинский премьер, ни другие представители Украины на форуме не затрагивали тему строительства "Северного потока - 2", главного раздражителя в германо-украинских отношениях.

США требуют прекращения строительства СП-2

Каждая структура, участвующая в проекте "Северный поток - 2", должна незамедлительно прекратить деятельность или же готовиться попасть под американские санкции, заявил 18 марта глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, Госдепартамент проверяет сведения о компаниях, задействованных в реализации проекта. "Nord Stream 2" - плохой проект для Германии, Украины и наших союзников, и партнеров в Центральной и Восточной Европе", - сказал политик.

Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность двух ниток трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На сегодня строительство закончено более чем на 90 процентов.

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