Глава Biontech считает, что карантинные меры в Европе и в США смягчатся к осени

Генеральный директор немецкой биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин считает, что Европа и США к концу лета полностью снимут ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Biontech - партнер американской Pfizer в создании одной из первых вакцин от COVID-19, широко одобренных для использования.

"Во многих европейских странах и США мы, вероятно, не будем нуждаться в ограничениях к концу лета. Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают", - сказал он в интервью Welt am Sonntag, о котором сообщил "Интерфакс".

Напомним, 19 марта в Европе объявлено о начале третьей волны коронавируса, в связи с чем во многих странах начал действовать новый ряд ограничений.

Правительства стран Евросоюза сталкиваются с критикой в связи с медленным началом кампаний по вакцинации, а проблемы с поставками препаратов приводят к тому, что ЕС сильно отстает от таких стран, как Израиль, Великобритания и Соединенные Штаты.

На понедельник назначена встреча национальных и региональных лидеров ЕС, на которой они, как ожидается, обсудят следующий этап мер по борьбе с коронавирусом.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 122 млн 811 тыс. 264, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 709 тыс. 627, выздоровели более 98 млн человек.

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