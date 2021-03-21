За два месяца в РФ от рук преступников погибли 4,3 тысячи человек

Общее количество зарегистрированных преступлений в РФ в первые два месяца 2021 года снизилось на 5,5% по сравнению с таким же периодом 2020-го.

Количество зарегистрированных преступлений в России в январе-феврале 2021 года снизилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в субботу, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД РФ.

Согласно подсчетам МВД, всего с начала года в России зарегистрированы 309,4 тысячи преступлений, погибли в результате преступных действий 4,3 тысячи человек, здоровью 5,6 тысячи человек был причинен тяжкий вред. Рост преступлений отмечен в 18 субъектах РФ, снижение - в 67.

По данным МВД, отмечается рост зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 2,8%, в качестве основной причины для этого называется "увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий". За два первых месяца 2021 года в РФ зарегистрировано на 29,4% больше IT-преступлений, чем в прошлом году.

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